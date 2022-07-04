أوصت وزارة الحج والعمرة، عدة إرشادات صحية مهمة من أدلة الحج التوعوية، والتي يجب على الحجاج مراعاتها والالتزام بها.

إرشادات للحجاج

ونشرت وزارة الحج فيديوجراف يوضح عدة إرشادات صحية يجب أن يلتزم بها الحاج خلال رحلته لأداء مناسك الحج من أجل سلامته.

وتتمثل الإرشادات في:

– استخدام الشمسية للاستظلال من الشمس الحارقة وعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

– عدم استخدام اليدين عند العطس ويراعى استخدام المناديل من أجل الوقاية والسلامة من الأمراض.

– عدم تناول الخضروات والفاكهة دون غسلها بالماء.

– الالتزام بارتداء الكمامة وتغطية الأنف والفم كاملا.

وزارة الحج تطلق 13 دليلا

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت في وقت سابق، ضمن جهودها الاتصالية والتوعوية، لموسم الحج للعام الجاري 1443هـ، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف مبادرة توعوية نوعية تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من جميع بلدان العالم لأداء مناسك الحج، وتحتوي على 13 دليلاً تفصيلياً يتناول الموضوعات التي تهم الحجاج، بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك.

وتأتي هذه الأدلة التوعوية متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات متعددة تتجاوز 14 لغة عالمية ضمن أكثر اللغات الحية استخدامًا بين ضيوف الرحمن