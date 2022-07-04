كشف الدفاع المدني عن عدة طرق يمكن اتباعها للحماية والوقاية من حوادث المسابح.

طرق الوقاية من حوادث المسابح:

وأوضح الدفاع المدني، في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، أن هناك 4 طرق للوقاية من حوادث المسابح تتمثل في توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف، فضلًا عن عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

كما لفت المدني إلى ضرورة وصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص، فضلًا عن ضرورة وجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط جسم في حوض السباحة.