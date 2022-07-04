وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (4) شاشات تفاعلية بـ(6) لغات، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام، عن الخدمات المقدمة، والتي تساهم في رقي الخدمات وحوكمة الأعمال بكافة أشكالها.

رصد انطباعات ضيوف الرحمن:

وتقوم الشاشات برصد انطباعات ضيوف الرحمن بطريقة تفاعلية سهلة من خلال التعبير بحركة اليد سواء بالإعجاب أو عدمه، وهذه التقنية تساهم بشكل فعال في قياس الأداء والجودة والتميز ورضا القاصدين والقاصدات للمسجد الحرام.

ومن أهم ما يميز هذه الشاشات دعمها لقراءة تصل إلى (10) أشخاص في نفس الوقت للتعبير عن انطباعاتهم بشكل مميز، وإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذي قام بالتقييم (ذكر، أنثى، طفل).

رحلة ضيوف الرحمن:

كما أنه في الإمكان التعرف على العمر التقريبي للأشخاص الذين قاموا بالتعقيم وربط انطباعاتهم حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، والرصد المباشر والتحليل للانطباعات وعرضها بشكل لحظي على الدانش رود.