يُعد نادي النصر الناد الوحيد الذي لم يحالفه الحظ في حسم 4 صفقات عالمية قوية خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن أصفر الرياض نجح في تخفيض معدل الديون ونيل شهادة الكفاءة المالية إلا أن النادي لم ينجح حتى الآن في حسم صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو أو البوسني بيانيتش بجانب عدم اتفاقه مع الألماني مسعود أوزيل حينما كان لاعبًا في آرسنال، وعدم ضم الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

أسباب متعددة للرفض

الصفقات الـ4 لها أسبابها المختلفة في الرفض، حيث كان أوزيل يريد الحصول على راتب مالي كبير وهو ما لم يرحب به النصر، كذلك يطمح كل من رونالدو ولينجارد وبيانيتش للبقاء في أوروبا، رغم أن بيانيتش لم يحسم مصيره حتى الآن مع برشلونة الإسباني.

أما لينجارد فيرغب بالبقاء في إنجلترا وبالتحديد مع نادي وست هام يونايتد.