يكون هواة الفلك على موعد خلال الليالي المتبقية من شهر يوليو الجاري مع عدد من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء العديد من الدول في الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة، وبعضها قد يحتاج لتليسكوبات خاصة.

ظواهر فلكية:

وتفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال الليالي المتبقية من شهر يوليو الجاري، وفق ما نقلت العربية عن الحسابات الفلكية لمعهد الفلك هي كما يلي:

*16 يوليو: اقتران علوي لكوكب عطارد مع الشمس.

*20 يوليو: بلوتو في تقابل مع الأرض والشمس.

*22 يوليو: اقتران كويكب سيريس مع الشمس.

*28 يوليو: ميلاد شهر المحرم لعام 1444 هجريًا.