حذر المجلس الصحي السعودي، من خطر التعرض المباشر للشمس، والحرارة؛ لتجنب ضربات الشمس، والإجهاد الحراري.

وأوضح في إنفوجراف على حسابه الرسمي بتويتر أعراض الإصابة بضربة الشمس؛ وتتمثل في:

فقدان الوعي.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

التعرق الشديد والشعور بالغثيان والدوخة.

تغيير في الحالة العقلية وتداخل الكلام.

وفي وقت سابق؛ حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، العاملين في الميدان من التعرض لمخاطر ضربة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيًا الجميع إلى الحرص على التواجد في الأماكن الباردة، وتناول السوائل لتعويض ما يفقده الجسم.

وبين الحسن لـ”المواطن“ أن البعض قد يصاب بضربة الشمس نتيجة تعرضه لأشعة الشمس الحارة لفترة طويلة نسبيًّا دون اتخاذ أي حماية مثل تغطية الرأس أو الشمسية.

ضربة الشمس حالة طبية خطيرة:

وأضاف، طبيًّا تعرف ضربة الشمس بحالة طبية خطيرة تصيب رأس الإنسان وتؤدّي إلى مضاعفات صحيّة صعبة، قد تودي بحياته إذا لم يتم إسعافه بشكل سريع، وتنجم عن فشل المركز المنظم للحرارة بالمخ، ما يؤدي لارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، دون وجود تعرّق على جسده أبدًا.

ولفت إلى أن الأعراض تتمثل في احمرار الجلد مع جفاف في مظهره، والصداع في بعض الحالات، والشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، والدوخة، ودوار الرأس، والضعف العام في عضلات الجسم، وهبوط مفاجئ وربّما فقدان الوعي، وسرعة وعمق في عمليّة التنفس، وتسارع ملحوظ في دقات القلب.