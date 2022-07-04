أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن مرض الارتجاع المريئي، يحدث بسبب رجوع المعدة ومحتوياتها إلى المريء، ما يتسبب في الشعور بألم حارق خلف عظمة الصدر، وتكرار ذلك يستوجب زيارة الطبيب.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن عوامل خطورة الارتجاع المريئي تتمثل في: السمنة، والتدخين، والحمل، وفتق الحجاب الحاجز.

أعراض الالتهاب المريئي:

كما لفتت إلى أن أهم الأعراض تتمثل في: الشعور بألم وحرقة في الصدر، والشعور بطعم حامض في الفم، والفواق (الحازوقة)، وسوء رائحة الفم.

وحذرت من مهيجات الارتجاع المريئي؛ موضحة أن أهمها: القلق والإجهاد، وتناول المنتجات الحمضية والطماطم، وتناول الوجبات الكبيرة والاطعمة الدسمة والمقلية، بالإضافة لشرب المشروبات التي تحتوي على كافيين.

وفي وقت سابق؛ أوضح خبير المسرطنات، فهد الخضيري، أن القمح عنصر غذائي صحي لا يمثل أي ضرر على الإنسان؛ لافتًا إلى أن ما يضاف إليه من الخميرة والمحسنات للعجين هي السبب في الإصابة بالانتفاخ، وغيرها من الأمراض.

مخاطر الخميرة الفورية:

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “قد يكون القمح جيدًا وممتازًا لكن الواقع أنه يصبح ضارًّا بسبب: الخميرة الفورية لأنها تفاعل كيميائي ينفخ العجين فقط بدون تفكيك الروابط الجولتينية”.

وتابع: “الإضافات الكيميائية الكثيرة التي تضاف للخبز سواء تحسين الطعم أو اللون والتبييض والمحسنات والمواد المضافة أساءت لخبز القمح وجعلته غير صحي”.