أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهمية حصول الجسم على فيتامين C أو حمض الأسكروبيك، للحفاظ على صحته وحيويته.
مصادر فيتامين C:
وبينت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر أن هناك بعض المواد الغذائية الغنية بفيتامين C منها: الفلفل البارد بأنواعه، والحمضيات مثل: الجوافة، والبرتقال، والفراولة.
كما تعتبر الطماطم من أغنى الخضروات بفيتامين C بالإضافة إلى البروكلي والقرنبيط كذلك.
أهمية فيامين C:
كما أشارت إلى أن أهمية فيتامين C تتمثل في: حماية الخلايا والحفاظ عليها، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية، والعظام، والغضاريف.
كما يساعد فيتامين C في التئام الجروح، وتحسين معدل امتصاص الحديد في الجسم.
وفي وقت سابق، أكد استشاري طب العائلة الدكتور زياد الريس أن زيادة تناول الفيتامينات قد يؤدي لتسمم الجسم، كاشفًا أن 90% من المجتمع يعاني من نقص فيتامين “د”.
فوائد الماء:
وأضاف استشاري طب العائلة، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الماء أهم فيتامين يجب أن يشربه الحاج لتعويض نقص سوائل الجسم.
تناول الفيتامينات:
وأجاب على سؤال بشأن لماذا نأخذ الفيتامينات؟ فقال: إن 78 دراسة بحثية أثبتت أن تناولها بلا فائدة ولا تحمي من الأمراض.
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