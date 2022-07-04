بعد أن ألمح البرازيلي ماثيوس بيريرا للرحيل عن صفوف الهلال وحذف صوره بقميص النادي عبر حسابه في ” الإنستجرام”، أثار اللاعب الاندهاش مجددًا وذلك بعد أن ألمح بـ 4 كلمات أنه باق في صفوف أزرق الرياض.

ماثيوس بيريرا قد لا يغادر الهلال

ونشر بيريرا صاحب الـ26 سنة صورًا له في معسكر الهلال قائلًا عبر حسابه في ” الإنستجرام” : ” هم يتحدثون ، نحن نعمل”.

هذه الكلمات تأتي كدليل على تركيز اللاعب في معسكر الهلال والتألق مع الفريق بالموسم المقبل.

3 أسباب ربطت اسم اللاعب بالرحيل

3 أشياء دفعت بيريرا لارتباط اسمه بـ مغادرة أزرق الرياض وهي ”رغبة نادي بوتافوجو البرازيلي في ضمه من الهلال، اللاعب غير سعيد في الهلال بسبب خلافات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثم مع المدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز، محاولة بيريرا إقناع الهلال بفسخ العقد الممتد حتى صيف 2025″.

وكان بيريرا فاز مع الهلال بـ 3 ألقاب وهي ”الدوري السعودي للمحترفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا”.