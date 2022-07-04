دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى ضرورة متابعة المؤشرات الحيوية، والتي تعد أساس التحكم في حياة صحية للإنسان.

أربعة مؤشرات حيوية!

تحفظ صحتك، وتساعدك في تبني حياة مثالية.

سجل وتابع المؤشرات عبر خدمة #اعرف_ارقامك على #تطبيق_صحتي. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 19, 2022

مؤشرات صحية مهمة

وقالت وزارة الصحة في فيديوجراف إن هناك 4 مؤشرات حيوية يجب معرفة أرقامها ومتابعتها، من أجل المحافظة على الصحة والمساعدة في تبني حياة مثالية، والتي تشمل: ضغط الدم، السكري، كتلة الجسم، ومحيط الخصر.

وأشارت إلى أنه يمكن متابعة هذه المؤشرات عبر خدمة “اعرف أرقامك” على تطبيق صحتي.

وأكدت وزارة الصحة في دليلها التوعوي الخاص بهذه المؤشرات، أن هذه المؤشرات تعطي صورة عامة عن الحالة الصحية للإنسان، والتي تتمثل في:

التنبيه عن احتمالية خطر الإصابة بالأمراض الصحية المزمنة.

التحكم بالأمراض المزمنة وتجنب مضاعفاتها.

عدم اتضاح بعض المشكلات الصحية إلا بمعرفة المؤشرات.

المساعدة في وضع أهداف صحية لنمط الحياة.

خطوات إدخال ومتابعة المؤشرات الحيوية

1- حمِّل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

2- اضغط على الخدمات.

3- اختر خدمة المؤشرات الحيوية.

4- أجب على الأسئلة ثم اضغط التالي.

5- ادخل مؤشراتك الحيوية الأربعة وتابعها باستمرار.