تقام يوم غدٍ الأحد، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم.

في الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي منتخب الأردن مع منتخب فلسطين، على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.

وتأهل منتخب الأردن متصدرًا لترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بينما بلغ المنتخب الفلسطيني دور الثمانية، وصيفًا للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

وفي الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي منتخب السعودية مع منتخب اليمن، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، بينما جاء المنتخب اليمني وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

وفي السابعة مساءً بنفس التوقيت، يلتقي منتخب مصر مع منتخب المغرب على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وهو نفس رصيد نظيره المغربي، متصدر في المجموعة السادسة.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي بالمباراة التي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام التاسعة مساءً.

واقتنص المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة، ليلاقي منتخب تونس متصدر المجموعة الخامسة، ولكل منهما 6 نقاط.

وفي سياق آخر، أقام الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم السبت، وليمة غداء لرؤساء وفود المنتخبات العربية، وذلك في حضور معالي مساعد وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية الأستاذ عبدالإله الدلاك والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ نعيم البكر، ومدير البطولة الأستاذ معيض الشهري.

وتم خلال الاجتماع تقديم وليمة الغداء والوجبات العسيرية الشعبية، كما تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الوفود.

كذلك عقدت اليوم السبت المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

وقال مدرب منتخب اليمن محمد النفيعي: “إن شاء الله ستكون مباراة مثيرة ومفيدة بالنسبة للطرفين، وما يهمنا هو مستقبل اللاعب اليمني وإكسابه خبرات كبيرة، لدينا لاعبون تطورت مستوياتهم بعد الاستفادة من كافة المباريات السابقة”.

وأضاف: “سنقدم الأداء الأمثل لإسعاد الجمهور اليمني، وسنحاول تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي”.

عضو الجهاز الفني لمنتخب السعودية طلال الزهراني، قال من جانبه: “أشكر الاتحاد العربي على تلك البطولة الثرية بالمواهب الشابة، والتي تحقق استفادة كبيرة لكافة الأطراف، وإن شاء الله سنقدم مباراة كبيرة تليق بالمنتخب السعودي حامل اللقب”.

وزاد بقوله: “ننتظر حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لدعم اللاعبين، لكي نقدم مستويات تليق بسمعة المنتخب السعودي ويساهم في تحقيق الفوز، الجميع جاهز لتلك المباراة، نتابع حالة اللاعبين المصابين بشكل مستمر، وليس هناك ما يدعو للقلق”.

من جانبه، قال مدرب منتخب فلسطين حسام يونس: “نظرتنا دائمًا للأمام ونحن على أتم الاستعداد لمباراة الدور ربع النهائي، نسعى لتحقيق نتائج إيجابية، ونعتز بوجودنا هنا في المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء للغاية بالاستقبال والدعم الذي حظينا به منذ اليوم الأول”.

وأكمل: “نتعهد للجماهير بتقديم أداء يليق بهذا المنتخب الشجاع والطموح والمكافح، وأتمنى أن نصل للدور نصف النهائي، سنتعامل مع ظروف المباراة، ونحن جاهزون لأي منافس. المباراة أمام منتخب الأردن هي لقاء أشقاء، وسنعمل على تقديم مباراة مميزة تفيد الطرفين”.

وقال مدرب منتخب الأردن إسلام الذيابات: “نحن وفلسطين واحد، والوصول سويًّا إلى الدور ربع النهائي يعد إنجازًا في حد ذاته ودليلًا على قوة وتفوق المنتخبين بين 18 منتخبًا في مرحلة المجموعات”.

وأردف: “دور المجموعات شهد منافسة قوية، ولعبنا بأساليب مختلفة لكي نتجاوز كل مباراة دون أي خسارة تحرمنا من التأهل، إن شاء الله نعد الجماهير الأردنية بتقديم مستويات تليق بهذا المنتخب القوي، وبلوغ الأدوار النهائية ثم المنافسة على اللقب”.

وقال مدرب منتخب الجزائر لاسات محمد: “المباراة أمام منتخب تونس كتاب مفتوح بالنسبة للطرفين، نحترم الأشقاء في تونس وسنقدم مستوى الجزائر المعهود لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل”.

وزاد: “واجهنا صعوبات عديدة خلال مرحلة المجموعات ورغم ذلك حققنا الفوز أمام منافسين أقوياء، وفي النهاية نتمنى التتويج باللقب وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة على الصعيد الفني”.

وقال مدرب منتخب تونس ناجح التومي: “نشكر الاتحاد العربي على هذه البطولة، ونشكر الاتحاد السعودي على التنظيم والاستضافة، ودعم المنتخبات المشاركة على كافة الأصعدة، أمورنا جيدة وأعتقد أن الحظوظ متساوية في بلوغ المرحلة المقبلة”.

وأتم: “نعدكم بمباراة ممتعة وحماسية، دائمًا لقاءات المنتخبين الجزائري والتونسي في كافة الفئات العمرية معروفة بالقوة والندية، والجميع يستمتع بها للغاية”.

وقال محمود جابر مدرب منتخب مصر: “نحترم جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. بدأنا الاستعداد لدور الثمانية مع نهاية مباراتنا مع الصومال. سنقدم مباراة ممتعة أمام منتخب المغرب، واجهنا صعوبات كبيرة قبل انطلاقة البطولة على صعيد الاستعداد، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين لظروف مختلفة”.

وأضاف: “تطورنا من مباراة لأخرى وتحسن الأداء بشكل ملحوظ، وأتعهد للجمهور المصري بطفرة في مستوى اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، وتقديم مستويات طيبة وتحقيق نتائج تسعدنا جميعًا”.

من جانبه قال مدرب منتخب المغربي محمد وهبي: “ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب المصري القوي والمنظم، وسنقدم سويًّا مباراة تليق بهذه البطولة، وأنا أثق تمامًا في اللاعبين رغم وجود 5 عناصر صغار في السن، لكننا تمسكنا بضمهم لاكتساب خبرات كبيرة”.

واختتم: “منتخب مصر خصم صعب وسنقدم أمامه مباراة قوية، وأتوقع أن نلاقي منتخب السعودية في النهائي إذا تخطينا مرحلة دور الثمانية”.