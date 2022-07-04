أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة اليوم الأحد بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر، إن المدينة المنورة وسكاكا وعرعر ورفحاء سجلوا أعلى درجة حرارة والتي وصلت إلى 44 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة الباحة وأبها أدنى درجة الحرارة بـ18 درجة.

درجة الحرارة الكبرى

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، لباقي مدن المملكة هي: المدينة المنورة وسكاكا وعرعر ورفحاء أعلى درجة حرارة 44 مئوية، تليهم بريدة ومكة المكرة 42، ووادي الدواسر وينبع وتبوك وطريف 41 درجة مئوية، وحائل 40، ثم جدة 39 والرياض والدمام 38 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها والباحة 18، طريف والقريات 24 درجة مئوية، والطائف 25 درجة، وتبوك وبيشة والوجه 26.

الطقس المتوقع اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبةً برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق: نجران، عسير، جازان.

في حين تستمر فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، كذلك على أجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.