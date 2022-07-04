في الوقت الذي تحرص فيه كثير من النساء على رعاية بشرتهن، بـ مستحضرات تجميل متنوعة؛ تحذر بعض الدراسات من التعرض للشمس في ظل وجود بعض المواد على الجلد.

وبالإضافة إلى أهمية وضع واقي الشمس لتجنب أضرار الأشعة فوق البنفسجية؛ إلا أن ذلك ليس كافيًا لحماية البشرة والجسم بوجه عام.

تجنب العطور

ومن أهم المستحضرات التي يمنع تعرض الجسم للشمس في ظل استخدامها؛ العطور: فهي تحتوي على جزيئات مستخرجة من الزيوت الأساسية التي قد تسبب ضربات شمس، والحروق، في حالة التعرض لأشعة الشمس.

كما يحظر وضع الريتينول قبل التعرض للشمس؛ فبالرغم من فعاليته في مكافحة الشيخوخة وعلامات التقدم في السن؛ إلا أن تعريضه للشمس قد يؤدي إلى الإصابة بالتحسس.

احذر المقشرات

وتعتبر حوامض الفاكهة من أكثر المواد الطبيعية استحدامًا في التجميل، وخصوصًا حمض الغليكوليك، وحمض السيتريك، والحمض اللبني؛ إذ تستخدم في عمليات التقشير للتخلص من الجلد الميت.

وبالرغم من فعاليتها في تخليص الجلد من الخلايات الميتة؛ إلا أنها يجب استخدامها في المساء فقط لسببين: الأول: السماح للبشرة بالراحة والتجدد، والثاني: عدم التعرض للضوء الذي قد يتفاعل مع عملها مسببًا اسمرار البشرة.

كما ينصح بعدم استخدام المقشرات بوجه عام لأكثر من مرة في الأسبوع لعدم إجهاد البشرة.

وعلى عكس المتوقع؛ قد تسبب فلاتر الشمس أضرارًا بتعرضها لأشعة الشمس المباشرة؛ وقد يظهر تأثيرها المباشر على بعض أنواع البشرة، فتتفاعل الكريمات الواقية المحتوية عليها مع الشمس ما ينعكس على البشرة في شكل تحسس والتهابات.

وتتمثل المواد المستخدمة كفلاتر شمسية في: “البنزوفينون”، “السينامات”، “ديميتيل-إم-ديوكسان”، “أسيتوكسي”.

المرطبات

ويضاف للقائمة السابقة؛ بعض المستحضرات المرطبة المحتوية على الفيتامين A، حوامض ألفا هيدروكسي، أو الريتينول؛ إذ قد تتسبب في التحسس إثر تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، كما تسبب تحسساً لدى التعرض المباشر للشمس.

وبشكل عام فإن الموعد المناسب لاستخدام الكريمات المرطبة والمغذية للبشرة هو في المساء.