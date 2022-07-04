لا تزال المشاكل تحاصر مجلس إدارة ماجد النفيعي، وذلك بعد هبوط الأهلي للمرة الأولى في تاريخه إلى منافسات دوري يلو دوري الدرجة الأولى السعودي.

الكوارث الإدارية والفنية التي مرّ بها الفريق الأهلاوي، جعلت مجلس إدارة النفيعي يتعرض لانتقادات قوية جعلت الجماهير تطالب باستقالته وبرحيل كافة أعضاء مجلس الإدارة ومعهم موسى المحياني المدير التنفيذي للكرة بالنادي.

وكشف الناقد الرياضي بندر الرزيحان عن 4 كوارث يعاني منها الراقي بعد هبوطه لدوري يلو.

أبرز 4 مشاكل تواجه الأهلي !

وقال الرزيحان لـ برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “هل إدارة الأهلي تعاند الجمهور؟، باستمرار البعض داخل النادي رغم هبوط الفريق، وخلال مشاهدة المشهد لا يوجد أي خطة للفترة المقبلة”.

وأضاف: “استمرار الأوروجوياني روبرت سيبولدي، حتى الآن مديرًا فنيًا لفريق الأهلي رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، كارثة، أيضًا استمرار بعض اللاعبين بالفريق كارثة، والمستشارين المتواجدين في النادي الأهلي مشكلة أخرى.”.

وفي وقت سابق، القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش كشف عن الجهة الوحيدة التي لها حق في حل مجلس إدارة النادي حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “حل مجلس الإدارة بيد وزارة الرياضة، لا جمعية عمومية ولا جمهور ولا استقالة”.