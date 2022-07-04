أصبح نادي النصر يفكر في ضم اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

النجم التشيلي على رادار النصر حيث قد يفكر في الانتقال لأصفر الرياض بعد رفضه لعروض من أندية غلطة سراي التركي وفياريال الإسباني ومارسيليا الفرنسي.

وأفاد موقع fcinternews أن النصر مهتم بضم سانشيز مقابل 4 ملايين يورو.

مسيرة أليكسيس سانشيز:

ويلعب سانشيز في صفوف نادي إنتر ميلان منذ عام 2020 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وكان أصفر الرياض تعاقد مع كل من الكولومبي دايفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي والإيفواري غيسلان كونان.