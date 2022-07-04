أصدرت وزارة الصحة عددًا من النصائح بشأن تجهيزات السفر؛ للحفاظ على السلامة والصحة.

وقالت الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: تكتمل تجهيزاتك للسفر باتباعك هذه النصائح:

ـ تأكد من سلامة الطعام والشراب للحماية من النزلات المعوية.

ـ استخدم واقي شمس بعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية 15SPF.

ـ اغسل يديك بانتظام واستخدم معقم اليد.

ـ للوقاية من الحشرات والباعوض استخدم طارد الحشرات عند اللزوم.

نصائح لمريض السكري قبل السفر:

وفي وقت سابق؛ أصدرت وزارة الصحة عددًا من النصائح لمرضى السكري، لخفض نسب السكر في الدم.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر؛ عددًا من التعليمات يجب اتباعها قبل السفر، أهمها:

ـ مقابلة الطبيب الخاص لأخذ تقرير عن الحالة والاستشارة قبل السفر.

ـ زيارة اختصاصي التغذية لأخذ النظام الغذائي المناسب.

ـ تجهيز حقيبة السكري، ويجب أن تحتوي على (كميات كافية من أدوية السكر سواء أقراص أو حقن الإنسولين، وحافظة ثلج صغير “ترمس” لحفظ الإنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة).

أسباب انخفاض السكر في الدم:

وفي وقت سابق؛ أوضحت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، أسباب انخفاض السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وبينت في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بتويتر، أن هناك عدة أسباب لانخفاض السكر؛ أهمها:

ـ زيادة جرعة الإنسولين، أو حقنة في العضل بدلًا من حقنه في الخلايا الدهنية تحت الجلد.

ـ عدم تناول ما يكفي من الطعام أو الكربوهيدرات بعد تناول جرعة الإنسولين.

ـ تأخير الوجبات أو عدم تناول الطعام لفترات طويلة.

ـ ممارسة المصاب بالسكري لنشاط بدني شديد.