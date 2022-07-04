أصدرت الإدارة العامة للمرور عددًا من التعليمات بشأن التعامل مع موجة الأمطار التي تتعرض لها مناطق المملكة.

لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/WfX61xRe9t — المرور السعودي (@eMoroor) July 31, 2022

ونصحت إدارة المرور، في تغريدة على حسابها لرسمي بتويتر، عند هطول الأمطار باتباع الآتي:

ـ اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

ـ في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه.

ـ تمهل وخفف السرعة.

ـ تجنب برك وتجمعات المياه.

تحذيرات للسلامة خلال هطول الأمطار:

وأصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا حول الإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار من أجل سلامة المواطنين.

وقال الدفاع المدني في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر”: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار.. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.

وفي وقت سابق؛ دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من التوقعات بفرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

كما حذرت من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة تعرض المواطنين للخطر.

وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

أمطار رعدية اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.