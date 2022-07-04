حثت المديرية العامة للدفاع المدني، مستخدمي قطار المشاعر المقدسة، على الالتزام بعدة أمور من أجل سلامتهم.

نصائح لمستخدمي قطار المشاعر

وقدم الدفاع المدني، عدة نصائح لمستخدمي قطار المشاعر، وذلك في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “لسلامتك عند وجودك في قطار المشاعر” عليك الالتزام بـ:

تجنب التزاحم

عدم حمل الأمتعة

الالتزام بالمواعيد المحددة للحملات

اتباع اللوحات والإرشادات وتعليمات رجال الأمن

انطلاق قطار الحرمين

يذكر أن قطار الحرمين في المشاعر المقدسة انطلق في 8 يونيو الماضي، في إطار التشغيل التجريبي تمهيدًا لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ويعد مشروع قطار المشاعر من أهم ركائز النقل في المشاعر المقدسة الذي يتم تطويره بشكل مستمر للنهوض بخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.