قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح مهمة للمتبرعين بالدم، للحفاظ على صحتهم بعد القيام بالتبرع.

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “يمكن للشخص الذي يتمتع بصحة جيدة التبرع بالدم في أي وقت ولا يؤثر ذلك على النشاط العادي للمتبرع”.

نصائح مهمة بعد التبرع بالدم

وأضافت أنه لتفادي حدوث أي أعراض يجب مراعاة الآتي:

1- خذ قسطًا من الراحة بعد التبرع بالدم لمدة 10 لـ 15 دقيقة، ثم يمكنك مغادرة مكان التبرع.

2- تجنب النشاط البدني الشاق أو رفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات.

3- الاستلقاء على الظهر مع رفع القدمين عند الشعور بالدوار.

4- الإكثار من شرب السوائل وتناول وجبة خفيفة.

حالات لا يُقبل فيها التبرع بالدم

وكانت مدينة الملك سعود الطبية، حددت مجموعة من الحالات التي لا يمكن قبول تبرعها بالدم وهي:

1- من هم أقل من 18 سنة

2- المصابون بالأمراض المعدية كالإيدز والتهاب الكبد (ب) و(ج)، والزهري، والملاريا.

3- المصابون بأمراض الدم الوراثية والذين يعانون من فقر الدم الحاد

4- مصابو الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم.