كشف النادي الأهلي، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.

برنامج الأهلي الإعدادي للموسم الجديد:

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية، مساء يوم غد الاثنين، وسيخضع اللاعبون لفحوصات طبية.

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى تركيا يوم 22 يوليو، لخوض معسكر إعدادي حتى التاسع مع شهر أغسطس المقبل، على أن يلعب 4 مباريات ودية، قبل أن يعود إلى جدة يوم 10 أغسطس.

وجاء إعلان النادي الأهلي عن برنامجه الإعدادي بعد تجديد عقد المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي، حيث سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الهبوط لدوري يلو للمرة الأولى:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.