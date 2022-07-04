كشف نادي الشباب، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب يخوض معسكرًا في ماربيا:

ومن المقرر أن يخوض الليوث معسكرًا في ماربيا الإسبانية بداية من يوم 20 يوليو، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لاس بالماس يوم 27 يوليو، وريال سرقسطة، يوم 31، ثم يُلاقي ألخيسيراس في الخامس من أغسطس، وسيخوض آخر مبارياته الودية يوم 10، ولكن لم يتم تحديد الطرف الآخر حتى الآن.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد دشن، مساء الاثنين، المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، وخاض حصة تدريبية في صالة الإعداد البدني، كما خضع اللاعبون لفحوصات طبية.

الليوث في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 5 لقاءات.