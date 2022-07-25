فوجئت أسرة في الدمام بفاتورة مياه تصل إلى 400 ألف ريال، على الرغم من أن الاستهلاك لا يصل إلى هذا الرقم.

فيديو | عائلة في الدمام تشكو ارتفاع فاتورة المياه إلى 400 ألف ريال على رغم عدم وجود تسربات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/WhdGttqMf9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022

أول فاتورة منذ 7 أعوام:

وبحسب تقرير للإخبارية، لم تتلقَّ العائلة منذ 7 أعوام فاتورة مياه واحدة، ولكن في يناير الماضي فوجئت بقيمة الفاتورة المشار إليها، وفق “الإخبارية”.

تخفيض المبلغ:

من جهتها، فحصت شركة المياه المنزل ذي الطابق الواحد، وتبين عدم وجود أي تسريب، وخفضت المبلع إلى 250 ألف ريال.