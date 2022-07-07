بمبادرة كريمة من إدارة كلية الحرم المكي الشريف؛ وسعيًا في تحقيق التكامل والتعاون البناء بين إدارة رئاسة الحرمين في تجويد خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، وتسخير كافة الطاقات بحسب اختصاصها بما يخدم تجويد الخدمات شارك جمع من طلاب وطالبات كلية الحرم المكي الشريف في البرنامج التطوعي، الذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

مشاركة في الخدمات:

وأوضح عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، أنه بلغ عدد المتطوعين (400) طالبٍ وطالبة شاركوا في العديد من الخدمات: كتوجيه القاصدين، والإرشاد، وترجمة اللغات، وأن أهمية مثل هذه المشاركات الطلابية، ودورها في نشر ثقافة المبادرة، والتضحية، والمشاركة الفاعلة بين شباب وشابات المجتمع، لا سيما حين يرتبط العمل التطوعي بالزمان والمكان الفاضلين.

فرد مبادر وفاعل:

ونوَّه لعظيم شكره وامتنانه لهذه المبادرة الكريمة التي قدمها طلاب وطالبات كلية الحرم المكي الشريف، والتي تجسد حقيقة صورة طالب العلم الشرعي كفرد مبادر وفاعل بإيجابية في مجتمعه، وباذل للمعروف سائلا المولى -سبحانه- أن يجزل المثوبة للمتطوعين والمتطوعات من طلاب وطالبات الكلية وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم لضيوف الرحمن، ومشاركتهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة.