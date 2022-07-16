أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبد الرحمن الذكير، أن حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 43 مليار ريال، أي 11.4 مليار دولار خلال 5 أعوام الماضية.

صادرات المملكة لأمريكا

وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، اليوم السبت، على أن الصادرات غير النفطية للمملكة إلى الولايات المتحدة ارتفعت 10% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأتي صادرات البتروكيماويات ومواد البناء والآلات الثقيلة والإلكترونيات في مقدمة صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021.

رؤية المملكة 2030

وأشار إلى أن “رؤية المملكة 2030” جاءت لتعطي دفعة جديدة لهذه العلاقة الاقتصادية المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تعزيز مستهدفات الرؤية في تنويع مصادر الدخل الوطني عبر زيادة حصة القطاعات غير النفطية، وتعزيز الصادرات غير النفطية.