أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر، إن مدينة الخرج تسجل اليوم أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة بأبها والباحة 17 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الخرج 46 درجة مئوية يليها كل من الرياض، الدمام، بريدة، وادي الدواسر، الأحساء، حفر الباطن 45 درجة مئوية، ثم الدوادمي والمجمعة 44 مئوية، ورفحا 43.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، القريات وطريف 21، الطائف 22، ونجران 23، والوجه 24 درجة مئوية، وعرعر 25 مئوية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتي الشرقية والرياض.