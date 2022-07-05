حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من وضع عدد من الأشياء في المركبات خلال فصل الصيف، ما قد يسفر عنه حدوث حريق أو انفجار بالسيارة.

الأشياء الممنوع وضعها في السيارة

وقالت المديرية، في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لسلامتك خلال فصل الصيف؛ تأكد من خلو المركبة من العناصر التالية:

عبوات الغاز

الولاعات

الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف

عبوة العطر المضغوطة

عبوة سائل معقم اليدين

وأوضحت أن جميع هذه المواد قد تنفجر، ماعدا المعقمات قد تتسبب في اشتعال النار في أجزاء السيارة.

يأتي ذلك حرصًا من المديرية العامة للدفاع المدني على قائدي المركبات في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.