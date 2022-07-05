أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن أعراض التسمم الغذائي ممكن أن تبدأ في غضون ساعات من تناول الطعام الملوث.

وأشار في انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن الأعراض الأساسية قد تتمثل في القيء والإسهال.

تعويض السوائل

وبينت أن التسمم الغائي في معظم الأحيان لا يحتاج إلى دواء، لكنه يحتاج إلى سوائل لتعويض المفقود، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى الانتقال إلى المستشفى.

الانتقال للمستشفى

وتتمثل الأعراض الداعية للانتقال للمستشفى فيما يلي:

ـ وجود دم في البراز أو الإسهال، ويكون لون البراز غامقًا.

ـ التقيؤ لفترة طويلة أو وجود دم في القيء.

ـ آلام شديدة في البطن.

ـ ارتفاع درجات الحرارة.

ـ وجود علامات الجفاف: جفاف الفم، وقلة التبول، والدوخة، والإنهاك، وزيادة ضربات القلب أو معدل التنفس.

تحذير من التسمم الغذائي

وفي وقت سابق؛ حذرت هيئة الغذاء والدواء، من خلط الغذاء النيئ مع الجاهز للأكل، وتقطيع الخضروات على ألواح تقطيع اللحوم.

وأشارت الهيئة إلى أهمية تخصيص ألواح تقطيع للحوم مخالفة للمستخدمة لتقطيع الخضروات لتجنب الإصابة بالتسمم العذائي. كما بينت أن خلط المكونات النيئة من الطعام مع الجاهزة للأكل من أهم مسببات التسمم الغذائي.

كما شددت وزارة الصحة على عدد من التعليمات، لتجنب حدوث التسمم الغذائي. وأوضحت الصحة، أن من بين التعليمات التي تساعد في الحد من الإصابة بالتسمم الغذائي: الحفاظ على نظافة اليدين، والأسطح، وأدوات الطعام، وطهي اللحوم والدواجن جيدًا عند درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.