نجحت 5 أندية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين في الحفاظ على تواجدها في دوري الأضواء والشهرة، وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ولم ينجح الأهلي في تحقيق هذه المعادلة، حيث صدم جماهيره وهبط للمرة الأولى إلى دوري يلو بعد احتلاله المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2021/2022.

ونجحت أندية ” الهلال والنصر والشباب والاتحاد والرائد” في البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط حيث شاركت في كل نسخ الدوري.

ترتيب أندية دوري المحترفين بعد نهاية موسم 2021/2022

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ثم النصر ثالثًا بـ61 نقطة، يليه الشباب برصيد 55 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يليه الطائي بـ37 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، وحل الفتح ثامنًا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أبها والفيحاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بالتساوي مع التعاون، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ14 بـ33 نقطة، وهبط لدوري يلو مع الأهلي 32 نقطة والحزم 17 نقطة.