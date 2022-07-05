أصيب 5 أشخاص بإصابات متفاوتة جراء حادث تصادم بين عدد من المركبات في طريق جدة.

وأعلن المرور السعودي أن مرور منطقة الرياض باشر حادث تصادم بين عدد من المركبات في طريق جدة باتجاه الشرق، نتج عنه (5) إصابات متوسطة وتلفيات، موضحًا أنه جاري استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.

ونشر عدد من المغردين صورًا من الحادث وعلقوا عليها حول الأسباب مؤكدين أن السبب الرئيس يعود في تقليص المسارات لإجراء الصيانة.

ولفت المغردون إلى أنه كان يجب تأخير هذه الصيانة لما بعد موسم الحج أو التبكير بها لما قبل بداية موسم الإجازات لتفادى الزحام.