حددت أمانة منطقة الرياض، 5 اشتراطات مهمة لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بالمدينة.

عدم دخول العاملين للمنازل

وقالت الأمانة في إنفوجراف صادر عنها، إن عدم دخول العاملين إلى المنازل يعد أحد اشتراطات توصيل الطلبات بمدينة الرياض، لافتة إلى القيام بـ5 خطوات لاستخراج التراخيص النظامية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان.

اشتراطات استخراج الترخيص

وتتضمن الاشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي، تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، وتوضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة للتوصيل، وتقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.

ويتم التعهد خطيًا بعدم دخول العاملين للمنازل، لافتة إلى أنه يسمح بالتوصيل من الساعة 12 ظهراً إلى 12 ليلًا فقط ما عدا شهر رمضان.

وتم إطلاق خدمة التوصيل المنزلي، بهدف تقليل أخطار الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم تطبيق الضوابط الصحية لمندوبي التطبيقات الإلكترونية، وسلامة آليات تجهيز الطلبات قبل تسليمها للمستهلك.