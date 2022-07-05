لا يزال الوضع في النادي الأهلي غير مستقر، وذلك بعد هبوطه إلى دوري يلو، حيث تعرض مجلس إدارة النادي لانتقادات قوية، بسبب وضع الفريق وطالبت فئات عريضة من جماهير الراقي برحيل كل من ماجد النفيعي من منصبه وموسى المحياني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل كشف لـ قناة “العربية” عن 5 شروط تسمح لـ وزارة الرياضة بحل أي مجلس إدارة نادٍ.

5 شروط يجب توفرها لحل مجلس إدارة الأهلي:

وقال السلمي: “يجب أن يكون هناك فساد مالي أو إداري أو أخطاء جسيمة أو استقالة رئيس ناد أو نقص في عدد أعضاء مجلس الإدارة لكي يتم حل مجلس إدارة النادي”.

جدير بالذكر أن الراقي كان هبط لدوري يلو بعد التعادل مع نادي الشباب في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين يوم 27 يونيو الماضي.