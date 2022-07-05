حذرت مستشفى الملك سلمان من خطر إصابة الأطفال بإدمان الأجهزة الإلكترونية.

أعراض الإدمان الإلكتروني لدى الأطفال:

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أعراض الإدمان الإلكتروني لدى الأطفال وهي:

ـ الشعور الدائم القلق، والتوتر أو الغضب عند فصل الإنترنت.

ـ الميل إلى العزلة، وقلة التواصل مع الآخرين وكثرة المكوث في المنزل.

ـ قلة أو انعدام الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يمارسها الطفل، ويكون في حالة ترقب دائم لبرامج التواصل المشارك بها.

ـ عدم الشعور بالوقت أو بالآخرين من حوله، عند استخدام البرامج أو الأجهزة الإلكترونية.

تحذير من المحتوى المرئي والألعاب الإلكترونية:

وفي وقت سابق؛ نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.

وقال المجلس في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.