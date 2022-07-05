أوضحت مدينة الملك فهد الطبية عددًا من السلوكيات تساعد على تحسُّن الحالة النفسية.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي على تويتر؛ إلى أن عوامل تحسن الصحة النفسية تتمثل في:

ـ النشاطات الرياضية: عبر البحث عن الممتع فيها وجعله جزءًا من الحياة اليومية.

ـ الغذاء؛ عبر الحرص على المتوازن والصحي منه.

ـ التعليم المستمر: بالحث دومًا عن المعرفة وأخذ دورات تدريبية تعزز القدرات.

ـ التواصل مع الآخرين؛ كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

ـ العطاء؛ بالمساهمة في مساعدة الآخرين.

عوامل تحسين الصحة النفسية

وفي وقت سابق؛ سلطت وزارة الصحة الضوء على بعض العوامل التي تحسن الصحة النفسية.

وأوضحت الصحة عبر حسابها “عش بصحة” على موقع تويتر، أن هناك بعض العوامل التي تحسن النفسية منها العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، والتعلم المستمر باكتساب مهارات جديدة تُشعر الإنسان بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس، وأيضًا الغذاء المتوازن الصحي.

الرياضة والتواصل

وضمن عوامل تحسين النفسية، النشاطات الرياضية، حيث يمكن للإنسان البحث عن ما يمتعه منها ليجعل الرياضة جزءًا من حياته اليومية، وأخيرًا التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.