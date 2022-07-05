أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أن التبرع بالدم يعود بعدد من الفوائد الصحية على المتبرع.

فوائد التبرع بالدم

وأشار المستشفى، عبر “تويتر”، إلى أن فوائد التبرع الدم تتمثل في:

ـ تنشيط الدورة الدموية حيث تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة.

ـ يتم التأكد عند التبرع من سلامة المتبرع من الأمراض بعد إجراء الكشف الطبي عليه.

ـ تحسين الحالة النفسية للمتبرع بعد مساهمته في إنقاذ حياة غيره.

ـ يتم التأكد من خلو المتبرع من الأمراض المعدية التي يتم نقلها من خلال الدم بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ـ التقليل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين حيث إن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد فيه، والتي ثبت علميًا أن زيادة نسبته في الدم تؤدي إلى الإصابة بتلك الأمراض.

نصائح مهمة بعد التبرع بالدم

وفي وقت سابق؛ قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح مهمة للمتبرعين بالدم، للحفاظ على صحتهم بعد القيام بالتبرع.

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “يمكن للشخص الذي يتمتع بصحة جيدة التبرع بالدم في أي وقت ولا يؤثر ذلك على النشاط العادي للمتبرع”.

وأضافت أنه لتفادي حدوث أي أعراض يجب مراعاة الآتي:

1- خذ قسطًا من الراحة بعد التبرع بالدم لمدة 10 لـ 15 دقيقة، ثم يمكنك مغادرة مكان التبرع.

2- تجنب النشاط البدني الشاق أو رفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات.

3- الاستلقاء على الظهر مع رفع القدمين عند الشعور بالدوار.

4- الإكثار من شرب السوائل وتناول وجبة خفيفة.