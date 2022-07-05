جرى توقيع مذكرات تعاون علمية وتكنولوجية ورياضية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

فيديو | ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يشهدان توقيع اتفاقيات بين المملكة واليونان #الإخبارية#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/KRAkRlvYCP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2022

ولي العهد في اليونان:

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جمهورية اليونان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

فيديو | مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين المملكة واليونان #ولي_العهد_في_اليونان#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/8efxezRWgN — صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022

وتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المملكة واليونان، ومذكرة تفاهم في مجال المقاييس والجودة.

فيديو | مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المملكة واليونان #ولي_العهد_في_اليونان#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/gFJ9leDRVP — صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة واليونان.