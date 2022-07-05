جرى توقيع مذكرات تعاون علمية وتكنولوجية ورياضية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.
فيديو | ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يشهدان توقيع اتفاقيات بين المملكة واليونان #الإخبارية#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/KRAkRlvYCP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2022
ولي العهد في اليونان:
ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جمهورية اليونان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.
فيديو | مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين المملكة واليونان #ولي_العهد_في_اليونان#صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022
وتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.
فيديو | مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة واليونان #الإخبارية#ولي_العهد_في_اليونان#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/w7EqNDXzpM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2022
كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المملكة واليونان، ومذكرة تفاهم في مجال المقاييس والجودة.
فيديو | مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المملكة واليونان #ولي_العهد_في_اليونان#صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة واليونان.
فيديو | مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة واليونان #ولي_العهد_في_اليونان#صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022
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