أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن هناك 5 معايير لصحة القلب؛ مشددًا على أنها مهمة.

صحة القلب:

وقال “النمر”، عبر حسابه على “تويتر”: “معايير مهمة جدًا لصحة قلبك”، تم ذكرها على النحو التالي:

1- السكر الصائم تحت 100

2- الكوليسترول الضار تحت 130

3- الدهون الثلاثية تحت 150

4- الضغط الشرياني تحت 130 على 80

5- الرياضة 150 دقيقة أسبوعيًّا.

7 نصائح لمرضى القلب

وكانت صحة الرياض، وجهت نصائح مهمة لمرضى القلب، مؤكدة على أهمية اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح.

وقالت صحة الرياض، في إنفوجرافيك، نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يجب عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أخذ قسط من الراحة واستشارة الطبيب عند الضرورة، كما وجهت نصائح لمرضى القلب كالتالي:

1– استشارة الطبيب قبل السفر.

2– تجهيز كمية كافية من الأدوية.

3– تجنب الإجهاد وأوقات الزحام والصعود على الجبال.

4– اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح.

5– حمل البطاقة الطبية.

6– عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس يجب أخذ قسط من الراحة.

7– يجب استشارة الطبيب المختص عند الضرورة