ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متبقية لنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة انضمام الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعالمي في 2021.

وكان مارتينيز صاحب الـ29 عامًا انضم في 2020 للعالمي قادمًا من فريق أتالانتا يونايتد.

كواليس صفقة النصر وبيتي مارتينيز

وكان الفيفا ذكر أن قيمة انتقال اللاعب الأرجنتيني لأصفر العاصمة تكلفت 16 مليون دولار، حيث لم يسدد العالمي الـ5 ملايين دولار المتبقية وأمامه حتى الأول من أكتوبر المقبل لسداد القيمة المذكورة.

هذه الغرامة قد تهدد العالمي في سوق الانتقالات في حال لم تُسدد، حيث سيتوقف عن تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات على الأقل.

وفي يونيو الماضي، صُدم جمهور نادي النصر، وذلك بعد إصدار قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يُفيد بمنع العالمي من تسجيل لاعبين جدد محليًّا ودوليًّا.

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “منع النادي من تسجيل الصفقات، وجاء ذلك نتيجة قرار صادر من محكمة التحكيم الرياضية لصالح مسؤول بالجهاز الفني عمل سابقًا بالنادي”.

وأضاف الشيخي: “وصل بالفعل خطاب للنادي من الفيفا يفيد بمنع التسجيل، ونحتفظ بصورة منه”.