أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات لتهيئة الخمسة مواقف على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية (١.٨٨٥.٠٠٠) ، وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1443هـ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

رعاية الحجيج

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة هزاع بن فيصل الشريف أن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه قد جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

جهود أمانة العاصمة المقدسة

وأشار الشريف إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير.

وبينت وكالة التشغيل والصيانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة.