قدم مجلس شؤون الأسرة، عدة نصائح لحفظ الخصوصية الرقمية لكبار السن، وحمايتهم من عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون لها.

استخدام الإنترنت بين كبار السن

وكشف المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، عن إحصائية خاصة باستخدام الإنترنت بين كبار السن، موضحًا أن 81.3% يستخدمونه من عمر 65 إلى 69 عامًا، فيما يستخدم 58% الإنترنت من عمر 70 إلى 74 عامًا.

نصائح لحفظ الخصوصية الرقمية

وأضاف أن توعية وتفقد أمان أجهزة كبار السن الإلكترونية، تحميهم من عمليات الاحتيال، مقدمًا عدة نصائح لحفظ الخصوصية الرقمية لهم والتي تأتي كالآتي: وهي التوعية بعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وعدم مشاركة بياناتهم في المواقع المشبوهة.

ويراعى فحص الأجهزة التي يستخدمها كبار السن دوريًا للتأكد من سلامتها، وحثهم أيضًا على عدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية، فضلا عن تحميل أبنائهم البرامج نيابة عنهم حتى لا يتعرضوا للاحتيال.

مبادرة التقنية للكل

وكان مجلس شؤون الأسرة أطلق في أبريل الماضي، المرحلة الثالثة من مبادرة التقنية للكل، والإدماج الرقمي لكبار السن، وذلك بإقامة برنامج تدريبي لكبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية، بالتعاون مع وزارتي الرياضة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتم تدريبهم على تطبيقات (أبشر، وصحتي والمصلي)، حيث يقدم التدريب مجموعة من المدربين المتطوعين التابعين لوزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عددٍ من أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة.