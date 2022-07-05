أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عدة نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر، أن أهم عوامل الوقاية من الإصابة في النزلات المعوية يمكن إجمالها فيما يلي:

ـ الحرص على النظافة: وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل تناول الطعام وبعده وكذلك بعد قضاء الحاجة.

ـ الحرص على نظافة الأواني المستعملة: لإعداد الطعام، وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها.

ـ عدم ترك الطعام مكشوفًا في الهواء الطلق لعدم تعريضه للذباب، والهواء والهوام.

ـ أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة، أو المغلية قبل الاستعمال.

ـ عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

طريقة تحضير محلول الجفاف لعلاج النزلة المعوية:

وفي وقت سابق؛ أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، طرق التعامل مع النزلة المعوية؛ لتجنب الإصابة بالجفاف تأثرًا بحالة الإعياء.

ونصح بالامتناع عن الأكل نهائيًّا لمدة 24 ساعة، والاعتماد على محلول منع الجفاف لحماية الجسم، بعد الحصول على استشارة الطبيب.

علاج النزلة المعوية:

وقال الخضيري: “عند حصول نزلة معوية إسهال واستفراغ، اطلب استشارة طبية، وتوقف عن الأكل نهائيًّا لمدة 24 ساعة، واشرب خلالها محلول منع الجفاف وتعويض السوائل”.

تحضير محلول الجفاف:

وبين طريقة تحضير محلول الجفاف في المنزل قائلًا: “تستطيع تجهيزه بالبيت والمخيم خلط 9 جرام سكر+ 9 جرام ملح في لتر ماء، وتشرب منه كمية قليلة ببطء طوال الـ24 ساعة بمعدل 10 مليلتر (ملعقتين) فقط كل عشر دقائق”.

وفيما يتعلق بالأطفال الذين لا يرغبون في تناول محلول الجفاف، قال: “بالنسبة للأطفال الذين لا يستسيغون طعم محلول الجفاف ويرفضونه، ويخشى عليهم من الجفاف فيمكن الاستعاضة عنه بعصير مخفف بالماء ويضاف له سكر وقليل من الملح أو بمشروب غازي بدون ألوان ونكهات كالسفن أب بدون غازات للضرورة”.