أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني عددًا من النصائح بشأن أمان استخدام الغاز.

وأكدت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر على أهمية اختيار المكان الآمن والمناسب لأسطوانة الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامتها.

كما لفتت إلى أهمية إغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والفحص الدوري للموقد والأفران. ونصح الدفاع المدني بتركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز.

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