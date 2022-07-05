أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني عددًا من النصائح بشأن أمان استخدام الغاز.
وأكدت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر على أهمية اختيار المكان الآمن والمناسب لأسطوانة الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامتها.
كما لفتت إلى أهمية إغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والفحص الدوري للموقد والأفران. ونصح الدفاع المدني بتركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز.
وفي وقت سابق؛ دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية؛ منها الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية نتيجة عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.
الدفاع المدني يشدد على السلامة والأمن
وأكدت المديرية ضرورة سلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، وتوفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.
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