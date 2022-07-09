واصل ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة الكبرى اليوم السبت، بكل يسر وسلاسة.

الحجاج يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى .. ومراسل #العربية ينقل عن أحد الحجاج قوله إنه أتم الرمي في أقل من دقيقة #العربية_في_الحج#السعودية pic.twitter.com/UqsmcxHiXZ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2022

الرمي في أقل من دقيقة:

وبحسب “العربية”، قال أحد الحجاج: إنه أتم الرمي في أقل من دقيقة، وسط تواجد ومتابعة من إدارة الحشود التابعة لقوات أمن الحج.

ويرمي الآلاف من الحجاج جمرة العقبة الكبرى ثم يتوجهون إلى المخارج المخصصة لهم، وسط مراقبة من إدارة الحشود في قوات أمن الحج.

يسر وأريحية:

وأضاف التقرير أن الحاج يمكنه الوصول إلى منطقة رمي جمرة العقبة الكبرى، بكل يسر وأريحية، فيما قال أحد الحجاج: إنه استغرق نحو 50 ثانية لرمي الجمرات ثم مغادرة المكان.

كان ضيوف الرحمن قد بدؤوا اليوم السبت الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي الجمرات في مشعر منى.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.