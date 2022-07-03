أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التأخير عن تسجيل المواليد في السجلات يقتضي دفع غرامة.

وقالت في تغريدة: “هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد٣٠يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون كالتالي٥٠ ريالاً عن كل عام”.

جاء ذلك ردًا على سؤال من إحدى المواطنات،بلغ ابنها عمر 5 سنوات، قالت: “أنا ولدي الآن عمره 5 سنوات وقت ولادته، سوينا تبليغ ولاده بس ما أخذنا شهادة الميلاد، هل في مخالفه علينا؟ وأقدر أصدر شهاده الميلاد إلكترونيا؟”.

تسجيل المولود خارج المملكة

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خطوات وتفاصيل تسجيل مولود حديثًا خارج المملكة.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “في حال ولد المولود حديثًا خارج المملكة وما زال بالخارج، هل يسري عليه نفس إجراءات تسجيل المولود؟ أم يتم إضافته بعد العودة للمملكة؟

وأجابت الأحوال المدنية بقولها إنه يتم إضافته بعد دخوله للمملكة من خلال الخطوات التالية:

– حجز موعد

– مراجعة مكتب الأحوال

– إحضار جميع المتطلبات لتسجيل المولود

إصدار الهوية الوطنية إلزامي عند سن 15 للجنسين

وفي وقت سابق، أعادت الأحوال المدنية التأكيد على إجبارية إصدار الهوية الوطنية عند إتمام 15 سنة، مع فرض 100 ريال غرامة تأخير.

وقالت الأحوال المدنية “يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباريًا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًا من سن 10-15 سنة، ويتم فرض غرامة تأخير مقدارها 100 ريال”.

جاء ذلك ردًا على استفسار من إحدى المواطنات حول موعد إصدار الهوية الوطنية للفتيات.