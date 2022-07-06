استعرض الشيخ الدكتور عبدالله الطيار، مفوض الإفتاء بمنطقة القصيم، 6 أعمال مشروعة يوم النحر.

فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله الطيار

مفوض الإفتاء بمنطقة القصيم

(الأعمال المشروعة يوم النحر) pic.twitter.com/7Zx6gsAWie — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) July 8, 2022

الأعمال المشروعة يوم النحر

ونقلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن الطيار أبرز الأعمال المشروعة يوم النحر والتي تتضمن

1- التكبير: فيشرع التكبير المطلق من أول ذي الحجة، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فقال تعالى: “ويذكروا اسم الله في أيام معلومات”، موضحًا أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر، كما قال ابن عباس، وكان هذا عمل الصحابة والتابعين.

وأما التكبير المقيد، فيبدأ من صلاة فجر يوم عرفة، حتى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج، أما الحاج فيبدأه من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.

2- الاغتسال والتطيب وارتداء أفضل الثياب للرجال، فقد ورد أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى، أما المرأة فالمشروع لها أن تخرج إلى مصلى العيد دون تبرج أو تطيب.

3- صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إِن أول ما نبدأ به فِي يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا”.

ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبيل الزوال، ويسن الذهاب إلى مصلى العيد مشيًا على الأقدام أن تيسر، والذهاب من طريق والعودة من طريق آخر.

4- ذبح الأضحية، لما صح عن قول أنس بن مالك بأن “النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، حيث رأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده”.

ويبدأ وقت الذبح من صلاة العيد، إلى آخر أيام التشريق لقول النبي صلي الله عليه وسلم: “كل أيام التشريق ذبح”.

5- تأخير الأكل حتى يأكل من أضحيته، حيث كان النبي لا يخرج يوم الفطر، حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.

6- الاستبشار بالعيد وإدخال السرور والفرح على الأهل، التوسعة عليهم وإشعارهم بفضل هذا اليوم.