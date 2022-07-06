شدد المرور السعودي على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وهو ما يساعد على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة.

6 توجيهات هامة:

وقدم المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، 6 توجيهات هامة للقيادة بشكل آمن في الضباب، منها استخدام أنوار الضباب حال توفرها، وتجنب استخدام النور العالي تمامًا، مع ضرورة تخفيف السرعة وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة وعدم التوقف بكل مفاجئ.

تعثر القيادة:

ولفت إلى أنه في حال تعثر القيادة، يجب إيقاف المركبة خارج الطريق مع استخدام أنوار التنبيه.

تحذيرات للسلامة خلال هطول الأمطار:

وأصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا حول الإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار من أجل سلامة المواطنين.

وقال الدفاع المدني في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر”: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار.. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.

وفي وقت سابق؛ دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من التوقعات بفرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

كما حذرت من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة تعرض المواطنين للخطر.

وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.