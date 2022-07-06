تشاركُ كشافةُ وزارة التعليم ممثلةً في مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن باثنتي عشرة فرقةً كشفيةً (كشافون وفتيات) تعملُ في خمس مسارات مختلفة.

توجيه وإرشاد المصلين:

ويمثلُ التعاونُ مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف المسارَ الأول، حيث تقومُ فرقُ الكشافة بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والسطح والإسهام في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني.

وفيما يخص المسارُ الثاني فهو العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود والإسهام في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه.

توزيع المياه والوجبات:

والمسار الثالث توزيع المياه على ضيوف بيت الله الحرام؛ حيث تعملُ كشافةُ وزارة التعليم على توزيع ٨٠٠٠ عبوة ماء يومياً أمام مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن.

أما المسار الرابع فتعمل من خلاله الكشافةُ على توزيع ١٥٠٠ وجبة جافة يومياً بعد صلاة الفجر أمام مركز بادر، مع هدايا عينية بالتعاون مع بعض الجهات الخيرية، و”احمِ قدميك” هو مسمى المسار الخامس، إذْ يعملُ الكشافون على توزيع الأحذية في خارج ساحات الحرم المكي الشريف بعد صلاة الظهر.