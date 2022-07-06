رحبت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، بضيوف الرحمن لأداء العمرة اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

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غدًا 1/1/ 1444هـ، موسم العمرة يبدأ 🕋 أهلًا بضيوف الرحمن، من كلّ مكان#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/HXtyGqAE2U — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 29, 2022

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إجراءات سهلة وبسيطة:

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أوضحت أن القدوم لأداء العمرة عبر إجراءات سهلة وبسيطة، تبدأ بالدخول على بوابة مقام، واختيار إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة، ومن ثم حجز الخدمات المتمثلة في السكن والنقل والخدمات الميدانية الأخرى التي تقدمها شركات العمرة.

موسم الحج:

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تعبئة البيانات التي تتضمن البيانات الشخصية، وبيانات جواز السفر، ومن ثم تسلم الرقم المرجعي من وزارة الخارجية، ثم الدخول إلى بوابتها لاستكمال إصدار طلب إكمال التأشيرة.