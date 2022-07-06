قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عدة طرق لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

طرق تبريد الجسم

وأوضحت صحة الرياض في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، الخطوات المهمة من أجل تبريد الجسم في حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتتمثل هذه الطرق والخطوات في:

1- رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة.

2- الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة.

3- أخذ حمام بارد أو غمر الجسم في حوض الاستحمام.

4- شرب كمية كافية من المياه.

5- خلع أي ملابس زائدة.

6- وضع كمادات باردة على الرقبة والإبطين.

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

وكانت وزارة الصحة شددت في وقت سابق، على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع الحالات ‏التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور ‏الأمور.‏

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن من أبرز أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري هي صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

ونصحت الصحة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلاً.