أصدرت الإدارة العامة للمرور عددًا من النصائح الواجب اتباعها قبل الانتقال للرحلات او السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت في انفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أهمية فحص السوائل في السيارة وتغيير اللازم، بالإضافة إلى فحص المكابح والأنوار.

فحص الإطارات

كما شددت على أهمية فحص الإطارات والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي، ووجود أدوات السلامة وصلاحيتها.

ونبهت لأهمية الحصول على الراحة اللازمة قبل تولي القيادة لمسافات طويلة.

حماية الأطفال في السيارات

وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا هامًّا لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة وأمان أطفالهم خلال رحلتهم معهم، وذلك خشية تعرضهم للنزول من السيارة خلال الرحلة وتعرضهم لحادث.

وحث المرور، عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائدي المركبات على ضرورة حماية أطفالهم من خلال الحرص على استخدام أقفال الأمان بالأبواب الخلفية.

أهمية مقاعد الأطفال

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أهمية مقاعد الأطفال في السيارات، حيث إنها تحافظ على الطفل، وتقيه من الصدمات ومخاطر الحوادث.

كما أن مقاعد الأطفال تساعد قائد المركبة على التركيز أثناء القيادة، وتحمي جسد الطفل.