أصدرت مستشفى الملك سلمان بالرياض، عددًا من النصائح بشأن تحسين الحالة النفسية للأبناء في المنزل.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أهمية قضاء مدة زمنية للحوار مع الابن من قبل الوالدين، ومشاركته في ما يصعب عليه.





تشجيع الأبناء على العلاقات الاجتماعية



ولفتت إلى أهمية تشجيع الأبناء على بناء علاقات اجتماعية جيدة والتواصل مع الأصدقاء، وغرس التفكير الإيجابي له.

ووجهت بأهمية تفهم الصعوبات التي يواجهها الابن وإعانته على تجاوزها، واكتشاف مواطن الضعف والقوة لديها ومعاونته على تعزيزها أو إصلاحها.



مراقبة المحتوى المرئي للأطفال



وفي وقت سابق؛ نبّه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.

وقال المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.